ГУР: росія планує використати протести в Україні для підриву державної стійкості

росія намагається використати внутрішні протести в Україні, пов’язані із ухваленням Закону №12414, як інструмент підриву національної стійкості. Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

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У розвідці зазначають, що спецслужби рф та кремлівська пропаганда уважно вивчають ситуацію всередині України, аби використати суспільне невдоволення для дестабілізації та послаблення опору української держави у повномасштабній війні.

Держава-агресор росія, зокрема спецслужби та пропагандисти кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії - йдеться у повідомленні ГУР.

Також, за оцінками військової розвідки, москва прагне дискредитувати Україну на міжнародній арені, аби зруйнувати або принаймні послабити підтримку Заходу у боротьбі з російською агресією.

Особливу увагу в ГУР звертають на інформаційні кампанії, які ворог запускає через свої ресурси впливу.

Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з москви - зазначають у розвідці.

ГУР закликає українців зберігати стійкість, критично ставитися до інформації та не піддаватися на провокації, що можуть зіграти на руку ворогу.

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