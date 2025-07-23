ГУР: россия планирует использовать протесты в Украине для подрыва государственной устойчивости
Киев • УНН
ГУР МО Украины предупреждает, что спецслужбы рф изучают ситуацию в Украине для использования протестов, связанных с Законом №12414, с целью дестабилизации. москва стремится дискредитировать Украину на международной арене и ослабить поддержку Запада.
россия пытается использовать внутренние протесты в Украине, связанные с принятием Закона №12414, как инструмент подрыва национальной устойчивости. Об этом предупреждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
В разведке отмечают, что спецслужбы рф и кремлевская пропаганда внимательно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать общественное недовольство для дестабилизации и ослабления сопротивления украинского государства в полномасштабной войне.
Государство-агрессор россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии
Также, по оценкам военной разведки, Москва стремится дискредитировать Украину на международной арене, чтобы разрушить или по крайней мере ослабить поддержку Запада в борьбе с российской агрессией.
Особое внимание в ГУР обращают на информационные кампании, которые враг запускает через свои ресурсы влияния.
Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из москвы
ГУР призывает украинцев сохранять устойчивость, критически относиться к информации и не поддаваться на провокации, которые могут сыграть на руку врагу.
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