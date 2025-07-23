ГУР: россия планирует использовать протесты в Украине для подрыва государственной устойчивости

россия пытается использовать внутренние протесты в Украине, связанные с принятием Закона №12414, как инструмент подрыва национальной устойчивости. Об этом предупреждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

В разведке отмечают, что спецслужбы рф и кремлевская пропаганда внимательно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать общественное недовольство для дестабилизации и ослабления сопротивления украинского государства в полномасштабной войне.

Государство-агрессор россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии - говорится в сообщении ГУР.

Также, по оценкам военной разведки, Москва стремится дискредитировать Украину на международной арене, чтобы разрушить или по крайней мере ослабить поддержку Запада в борьбе с российской агрессией.

Особое внимание в ГУР обращают на информационные кампании, которые враг запускает через свои ресурсы влияния.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из москвы - отмечают в разведке.

ГУР призывает украинцев сохранять устойчивость, критически относиться к информации и не поддаваться на провокации, которые могут сыграть на руку врагу.

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