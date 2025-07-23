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Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности - Арахамия

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Давид Арахамия опровергает заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры, подчеркивая, что законопроект 12414 не предусматривает ликвидации НАБУ, САП или НАПК. Он подчеркивает, что команда Верховной Рады последовательно усиливает антикоррупционные институты, предоставляя им больше полномочий и ресурсов.

Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия заявил, что нужно перейти от эмоциональных заявлений к конструктиву в вопросе работы правоохранительных органов. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В этом контексте очень важной была встреча Президента с руководством НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и Генеральным прокурором.

Есть договоренность, что будет разработан план конкретных мер, которые позволят снять все имеющиеся вопросы и дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе.

Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения", - пояснил он.

Что касается законопроекта 12414, то он указал, что нужно зафиксировать несколько важных позиций.

• "В этом документе нет и никогда не было ни одного слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК.

• Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.

• Закон не затрагивает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах, НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать.

• Ни о каком наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и никогда не шла за все созывы этого парламента".

Также Давид Арахамия напомнил, что одним из первых решений этой Верховной Рады, принятых в "турборежиме", как раз было институциональное усиление НАБУ, САП, НАПК, Высшего антикоррупционного суда.

"Именно наша команда:

• Предоставила НАБУ полномочия самостоятельно прослушивать подозреваемых (законопроект №1009)

• Усилила независимость НАПК, ввела процедуру отбора главы НАПК с участием представителей международных организаций (законопроект №1029)

• Разблокировала работу Высшего антикоррупционного суда, сняла все искусственные барьеры, мешавшие рассматривать дела в отношении ТОП-коррупционеров (законопроект №1025)", - подчеркнул Арахамия".

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Глава фракции отметил, что "в целом в течение этого созыва наша команда ведет последовательную политику по усилению антикоррупционных институтов".

В качестве примеров он назвал снятие депутатской неприкосновенности (законопроект №7203), возвращение наказания за незаконное обогащение чиновников и введение конфискации имущества коррупционеров (законопроект №1031), возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях (законопроект №4651).

"Мы готовы и дальше поддерживать политически все то, что необходимо для правоохранительной системы, и как только представят изменения – мы их рассмотрим", - добавил он.

Напомним

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Давид Арахамия
Генеральный прокурор Украины
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
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