$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
09:26 • 8112 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
08:25 • 21893 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
07:59 • 33054 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
06:28 • 87643 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
05:05 • 62922 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 68008 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 80921 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 119930 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 113940 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 102588 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
50%
746мм
Популярнi новини
Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими23 липня, 00:42 • 54464 перегляди
Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський23 липня, 02:46 • 19554 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23 липня, 03:12 • 66763 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 110233 перегляди
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"06:19 • 8946 перегляди
Публікації
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 87585 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 110920 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 174871 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 221401 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 214562 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 84860 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 210210 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 300557 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 310029 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 302397 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Financial Times
Dassault Mirage 2000
Airbus A320 серії

"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 8114 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Генпрокурора Руслана Кравченка, для обговорення роботи відомств після ухвалення змін до законодавства. Учасники домовились про спільний план дій для зміцнення України та забезпечення справедливості.

"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи Генпрокурора Руслана Кравченка, на якій обговорили роботу відомств на тлі змін до законодавства, ухвалених напередодні, які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану, передає кореспондент УНН.

Зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, був також Генеральний прокурор. Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

"Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно", - наголосив Зеленський.

За його словами, на зустрічі обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності. "Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", - додав він.

"Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства", - додав Президент.

 Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

В той же день ввечері стало відомо, що Президент підписав документ.

За словами Руслана Кравченка, законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити22.07.25, 17:10 • 102588 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство внутрішніх справ України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9