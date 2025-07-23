"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Генпрокурора Руслана Кравченко, на которой обсудили работу ведомств на фоне изменений в законодательство, принятых накануне, которые, в частности, касаются работы органов прокуратуры в условиях военного положения, передает корреспондент УНН.

Собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, был также Генеральный прокурор. Очень нужная встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг – российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит – реальное ощущение справедливости - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не ощущать, что такое неотвратимость наказания.

"Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде – в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, на встрече обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия. "Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим", - добавил он.

"Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов совместный план – какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - добавил Президент.

Напомним

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее исполнения.

В тот же день вечером стало известно, что Президент подписал документ.

По словам Руслана Кравченко, законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

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