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Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить

Киев • УНН

 • 11704 просмотра

Политолог Тарас Загородний утверждает, что НАБУ стало филиалом фсб, а его работа неэффективна и непрозрачна. Принятый законопроект № 12414 позволит контролировать НАБУ и САП, что сделает их деятельность более прозрачной.

Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить

Работа Национального антикоррупционного бюро с самого начала не демонстрирует эффективность и прозрачность, а сопровождается скандалами. А на сегодняшний день орган вообще превратился в филиал фсб, о чем его защитники – молчат. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Тарас Загородний.

"Этот законопроект – это шаг к тому, чтобы наконец взять под контроль структуру, которая почему-то начала превращаться в филиал фсб", - подчеркнул политолог, комментируя принятие парламентом законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" (№ 12414).

Загородний также обратил внимание, что те, кто выступил против принятия закона, как-то забыли о контексте, в котором он рассматривался - сотрудничество с органами страны-агрессора.

"Почему-то тему работы на фсб забыли. Как-то они этот контекст не комментируют", - заметил Загородний.

Кроме того, политолог подчеркнул, что НАБУ продемонстрировало свою неэффективность и непрозрачность. Он вспомнил, в частности, дело бывшего министра экологии Николая Злочевского и его компании Burisma, который пошел на сделку со следствием и приговор по которой был засекречен.

"Где здесь прозрачность, где здесь борьба с коррупцией? Это неоднократные случаи, когда отпускали людей", - заметил эксперт и добавил, что все это на руку коррупционерам, которые понимают, что могут делать все, что им заблагорассудится.

Политолог также отметил, что за 10 лет деятельности был проведен один аудит НАБУ, который охватывал период за полгода работы, и в котором даже международные эксперты не увидели влияния органа на борьбу с коррупцией.

"Поэтому я считаю, что здесь вопрос и контроля, и вопрос эффективности работы, и вопрос в том, что Украина должна сама отвечать за свои собственные органы.

Кроме того, у нас вопрос независимости почему-то широко трактуют. Когда у нас почему-то подняли вопрос независимости, это американский термин. Но проблема в том, что независимый в американской интерпретации, это означает, что орган подчинен Конгрессу. И находится под контролем Конгресса. А у нас неизвестно, чем занимаются люди в НАБУ. И они уже вляпались и скандалы по криптовалюте, и зафиксированных состояниях детективов, и много чего другого. Просто оно сейчас все вылезло наружу", - считает эксперт.

Он одобрительно оценивает принятие упомянутого законопроекта, ведь это нивелирует статус "особых органов" для НАБУ и САП, защитники которых кричат, что их не может обыскивать даже СБУ в рамках проведения контрразведывательной деятельности.

"Все станет более прозрачным. Теперь можно провести аудиты вообще, что там происходило, какая нагрузка следователей, мутные дела, которые они сопровождали и много чего другого", - считает эксперт.

Что касается опасений критики со стороны международных партнеров, то Загородний советует задать им вопрос о том, почему не было ни одного надлежащего аудита НАБУ и кто ответственен за формирование этих органов, где выявили агентов фсб?

"И вызвать на допросы международных экспертов, которые этим занимались. В том числе общественных активистов, которые этим занимались.

Что они будут говорить? Что мы не должны бороться с агентурой ФСБ? Пусть понимают, что Украина борется с войной. У нас, во-первых, приоритет бороться с агентурой российской. Если они не способны были это организовать, то какие к нам вопросы?", - резюмировал политолог.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Согласно поправкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее исполнения.

Кроме того, Генпрокурор сможет передавать дела подследственности одного органа досудебного расследования другому органу досудебного расследования "в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, исключающих функционирование соответствующего органа".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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