Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити

Робота Національного антикорупційного бюро з самого початку не демонструє ефективність та прозорість, а супроводжується скандалами. А на сьогоднішній день орган взагалі перетворився на філію фсб, про що його захисники – мовчать. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Тарас Загородній.

"Цей законопроєкт – це крок до того, щоб нарешті взяти під контроль структуру, яка чомусь почала перетворюватись на філіал ФСБ", - наголосив політолог, коментуючи ухвалення парламентом законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" (№ 12414).

Загородній також звернув увагу, що ті, хто виступив проти ухвалення закону, якось забули про контекст в якому він розглядався - співпрацю з органами країни-агресора.

"Чомусь тему роботи на фсб забули. Якось вони цей контекст не коментують", - зауважив Загородній.

Крім того політолог наголосив, що НАБУ продемонструвало свою неефективність та непрозорість. Він пригадав, зокрема, справу колишнього міністра екології Миколи Злочевського та його компанії Burisma, який пішов на угоду зі слідством та вирок за якою був засекречений.

"Де тут прозорість, де тут боротьба з корупцією? Це неодноразові випадки коли відпускали людей", - зауважив експерт та додав, що все це на руку корупціонерам, які розуміють, що можуть робити все що їм заманеться.

Політолог також зауважив, що за 10 років діяльності був проведений один аудит НАБУ, який охоплював період за пів року роботи, і в якому навіть міжнародні експерти не побачили впливу органу на боротьбу з корупцією.

"Тому я вважаю, що тут питання і контролю, і питання ефективності роботи, і питання в тому, що Україна повинна сама відповідати за свої власні органи.

Крім того, у нас питання незалежності чомусь широко трактують. Коли у нас чомусь підняли питання незалежності, це американський термін. Але проблема в тому, що незалежний в американській інтерпретації, це означає, що орган підпорядкований Конгресу. І знаходиться під контролем Конгресу. А у нас невідомо, чим займаються люди в НАБУ. І вони вже вляпались і скандали по криптовалюті, і зафіксованих статках детективів, і багато чого іншого. Просто воно зараз все вилізло наружу", - вважає експерт.

Він схвально оцінює ухвалення згаданого законопроєкту, адже це нивелює статус "особливих органів" для НАБУ та САП, захисники яких кричать, що їх не може обшукувати навіть СБУ в рамках проведення контррозвідувальної діяльності.

"Все стане більш прозорим. Тепер можна провести аудити взагалі, що там відбувалося, яке навантаження слідчих, каламутні справи, які вони супроводжували і багато чого іншого", - вважає експерт.

Щодо побоювань критики з боку міжнародних партнерів, то Загородній радить поставити їм питання про те, чому не було жодного належного аудиту НАБУ і хто відповідальний за формування цих органів, де виявили агентів фсб?

"І викликати на допити міжнародних експертів, які цим займалися. В тому числі громадських активістів, які цим займалися.

Що вони будуть говорити? Що ми не повинні боротися з агентурою ФСБ? Нехай розуміють, що Україна бореться з війною. У нас, по-перше, пріоритет боротися з агентурою російською. Якщо вони не спроможні були це організувати, то які до нас питання?", - резюмував політолог.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Згідно з правками до проєкту закону Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

Крім того, Генпрокурор зможе передавати справи підслідності одного органу досудового розслідування іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу".