Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності - Арахамія

Очільник фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія заявив, що потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У цьому контексті дуже важливою була зустріч Президента з керівництвом НАБУ, САП, СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та Генеральним прокурором.

Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі.

Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення", пояснив він.

Що стосується законопроекту 12414, то він вказав, що потрібно зафіксувати декілька важливих позицій.

• "У цьому документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК.

• Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.

• Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати.

• Про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і ніколи не йшлося за все скликання цього парламенту".

Також Давид Арахамія нагадав, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у "турборежимі", якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду.

"Саме наша команда:

• Надала НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009)

• Посилила незалежність НАЗК, запровадила процедуру відбору голови НАЗК за участі представників міжнародних організацій (законопроєкт №1029)

• Розблокувала роботу Вищого антикорупційного суду, зняла всі штучні бар’єри, які заважали розглядати справи щодо ТОП-корупціонерів (законопроєкт №1025)", підкреслив Арахамія".

Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП

Очільник фракції зазначив, що "в цілому протягом цього скликання наша команда веде послідовну політику щодо посилення антикорупційних інститутів".

В якості прикладів він назвав зняття депутатської недоторканності (законопроєкт №7203), повернення покарання за незаконне збагачення чиновників та запровадження конфіскації майна корупціонерів (законопроєкт №1031), повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (законопроєкт №4651).

"Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо", додав він.

Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.