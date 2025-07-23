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Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності - Арахамія

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Давид Арахамія спростовує заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури, наголошуючи, що законопроєкт 12414 не передбачає ліквідації НАБУ, САП чи НАЗК. Він підкреслює, що команда Верховної Ради послідовно посилює антикорупційні інститути, надаючи їм більше повноважень та ресурсів.

Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності - Арахамія

Очільник фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія заявив, що потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У цьому контексті дуже важливою була зустріч Президента з керівництвом НАБУ, САП, СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та Генеральним прокурором.

Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі.

Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення", пояснив він.

Що стосується законопроекту 12414, то він вказав, що потрібно зафіксувати декілька важливих позицій.

• "У цьому документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК.

• Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.

• Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати.

• Про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і ніколи не йшлося за все скликання цього парламенту".

Також Давид Арахамія нагадав, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у "турборежимі", якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду.

"Саме наша команда:

• Надала НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009)

• Посилила незалежність НАЗК, запровадила процедуру відбору голови НАЗК за участі представників міжнародних організацій (законопроєкт №1029)

• Розблокувала роботу Вищого антикорупційного суду, зняла всі штучні бар’єри, які заважали розглядати справи щодо ТОП-корупціонерів (законопроєкт №1025)", підкреслив Арахамія".

Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22.07.25, 15:17 • 53875 переглядiв

Очільник фракції зазначив, що "в цілому протягом цього скликання наша команда веде послідовну політику щодо посилення антикорупційних інститутів".

В якості прикладів він назвав зняття депутатської недоторканності (законопроєкт №7203), повернення покарання за незаконне збагачення чиновників та запровадження конфіскації майна корупціонерів (законопроєкт №1031), повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (законопроєкт №4651).

"Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо", додав він.

Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Давид Арахамія
Генеральний прокурор (Україна)
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
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