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Подается как "антиамериканский переворот": рф начала масштабную информоперацию против Украины, используя "антикоррупционные протесты"

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщила, что россия начала масштабную информационную операцию против Украины, используя фактор "антикоррупционных протестов". Кремль привлекает подконтрольные медиа, блогеров и инфлюенсеров на Западе для распространения нарративов о кризисе в украинском обществе и "антиамериканском перевороте".

Подается как "антиамериканский переворот": рф начала масштабную информоперацию против Украины, используя "антикоррупционные протесты"

Враг начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора "антикоррупционных протестов в Украине". К указанной операции, помимо федеральных ресурсов, кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюенсеров в странах Запада, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

К осуществлению информационного влияния уже привлечены зарубежные возможности всех российских спецслужб. Российские пропагандистские площадки подают изменения в антикоррупционном законодательстве как "антиамериканский переворот" и попытку "минимизации влияния Запада внутри политической системы Украины". Это сопровождается масштабированием нарратива о глубоком кризисе украинского общества 

- говорится в сообщении.

Для придания подобным тезисам авторитетности, прежде всего в европейском информационном пространстве, российская пропаганда выгодным способом вырывает из контекста и интерпретирует комментарии западных дипломатов, политиков и журналистов. Это подается как свидетельство разочарования стран Запада проведением украинских реформ, угроза возможного введения санкций и потери Украиной безвиза. Для усиления эффекта манипулятивно искажается видеоконтент с протестных мероприятий, добавили во внешней разведке.

По убеждению Главы СВРУ Олега Иващенко: "Сегодня мы должны быть едины как никогда, потому что уровень угроз только растет. Должны помнить, что главный источник опасности – это россия, которая, не сумев завоевать наше государство, стремится посеять раздор и подорвать Украину изнутри. Агрессор использовал и будет использовать малейший повод для разрушения нашего единства и дискредитации Украины, прежде всего на международной арене. Я почти ежедневно общаюсь с руководителями партнерских спецслужб по вопросам совместного противодействия российской агрессии. Коллеги указывают на важность сохранения феноменального уровня консолидации украинского общества, что мы проявили в эти годы войны".

Разведки европейских стран также отмечают активизацию манипулятивных и дезинформационных ресурсов кремля в информационном пространстве стран Запада.

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Напомним

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что россия пытается использовать внутренние протесты в Украине, связанные с принятием Закона №12414, как инструмент подрыва национальной устойчивости. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Служба внешней разведки Украины
Главное управление разведки Украины
Украина
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