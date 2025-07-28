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Российская пропаганда готовит новые информационные атаки на Украину - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

Центр противодействия дезинформации прогнозирует усиление российской пропаганды относительно митингов в Украине и информационных операций в прифронтовых регионах. Ожидаются фальшивые сообщения об эвакуации и дискредитация Украины.

Российская пропаганда готовит новые информационные атаки на Украину - ЦПД СНБО

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует усиление российской пропаганды в течение ближайших двух недель. Ожидаются информационные операции относительно митингов, прифронтовых регионов, дискредитации переговоров в Стамбуле и подрыва доверия к украинской ПВО, сообщили в ЦПД СНБО в понедельник, пишет УНН.

Центр противодействия дезинформации прогнозирует, что в ближайшие две недели российская пропаганда усилит использование темы митингов в Украине в своих информационных кампаниях. Ожидается, что вражеские ресурсы будут распространять ложные утверждения, что украинский народ якобы требует "капитуляции", "свержения власти" и "прекращения войны любой ценой"

- сообщили в ЦПД в соцсетях.

Кроме того, по данным Центра противодействия дезинформации, "ожидается усиление информационных операций врага, направленных на жителей прифронтовых регионов Украины". "В частности, будут распространяться фальшивые сообщения о якобы эвакуации работников военных администраций, провокационные "сливы" от имени украинских военных или местных властей и т.д. с целью запугивания людей и создания впечатления обвала обороны ВСУ", - говорится в сообщении.

"Ожидается также, что россияне продолжат информационные манипуляции - от попыток дискредитации Украины в контексте переговоров в Стамбуле до раскручивания темы обмена военнопленными и подрыва доверия к силам украинской ПВО", - подчеркнули в ЦПД.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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