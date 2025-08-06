В Україні поширюється фейкова розсилка від імені "Укрпошти": шахраї виманюють дані через SMS
Київ • УНН
Клієнтам "Укрпошти" розсилають фейкові смс-повідомлення які ведуть на фішингові сайти. У самій "Укрпошті" вже підтвердили, що до таких розсилок компанія не має жодного відношення. Центр протидії дезінформації застерігає українців від шахрайських схем.
Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему — українцям надходять SMS із нібито проханням від "Укрпошти" підтвердити адресу доставки. Посилання в повідомленні веде на підроблений сайт.
Про це повідомляє ЦПД, пише УНН.
Деталі
В інтернеті активізувалася фішингова схема, замаскована під офіційні повідомлення від "Укрпошти". Як повідомляє Центр протидії дезінформації, користувачам приходять SMS, у яких пропонують підтвердити адресу доставки замовлення, натиснувши на вказане посилання.
Насправді цей URL веде на шахрайський ресурс, створений для викрадення особистих даних та, ймовірно, доступу до банківських рахунків.
У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте свої персональні дані
В "Укрпошті" підтвердили, що не мають жодного відношення до таких розсилок. У компанії наголосили: вони не надсилають SMS із незнайомих номерів та не просять клієнтів вводити персональні дані на сторонніх сайтах.
У разі отримання такого повідомлення варто повідомити про нього кіберполіцію.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує посилення російської пропаганди. Очікуються інформаційні операції щодо мітингів, прифронтових регіонів, дискредитації переговорів та підриву довіри до української ППО.