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"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Президент Зеленський обговорив з Умєровим та Єрмаком переговорний трек, включаючи обмін 1200 полонених. Також обговорювалася підготовка енергетики до опалювального сезону та розвиток ППО.

"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі

3 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив із з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек, зокрема виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, серед ключових питань - продовження обмінів військовополоненими.

"Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу.

Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в росію", - інформує Зеленський.

З Умєровим вони також обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці.

"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", - зазначив глава держави.

Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду про про сторічну співпрацю між Україною та Британією02.08.25, 13:10 • 2952 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Рустем Умєров
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