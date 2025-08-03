"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з Умєровим та Єрмаком переговорний трек, включаючи обмін 1200 полонених. Також обговорювалася підготовка енергетики до опалювального сезону та розвиток ППО.
3 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив із з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек, зокрема виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
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За його словами, серед ключових питань - продовження обмінів військовополоненими.
"Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу.
Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в росію", - інформує Зеленський.
З Умєровим вони також обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці.
"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", - зазначив глава держави.
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