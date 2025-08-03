"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком переговорный трек, включая обмен 1200 пленных. Также обсуждалась подготовка энергетики к отопительному сезону и развитие ПВО.
3 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек, в частности выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
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По его словам, среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными.
"Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии.
Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, которые помогают нашей дипломатии, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях по возвращению детей, которые были похищены и вывезены в Россию", - информирует Зеленский.
С Умеровым они также обсудили следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, а также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике.
"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", - отметил глава государства.
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