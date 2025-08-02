Зеленский предлагает Раде ратифицировать соглашение о столетнем сотрудничестве между Украиной и Британией
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией. Это соглашение предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов и взаимную поддержку в случае агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией, подписанного в январе. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №0332.
Детали
Сегодня, 2 августа, в парламенте зарегистрирован проект закона "О ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".
В настоящее время текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.
Дополнение
В январе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов (3,44 млрд евро; 3,99 млрд долл.), взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.