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Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду про про сторічну співпрацю між Україною та Британією

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди про сторічне партнерство з Великою Британією. Ця угода передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів та взаємну підтримку у разі агресії.

Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду про про сторічну співпрацю між Україною та Британією

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, підписану у січні. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону №0332.

Деталі

Сьогодні, 2 серпня, у парламенті зареєстровано проєкт закону "Про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті Ради.

Доповнення

У січні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів (3,44 млрд євро; 3,99 млрд дол.), взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.

Юлія Шрамко

Політика
Кір Стармер
Верховна Рада України
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна