Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров

Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між росією та Україно. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров під час пресконференції, передає УНН.

По-перше, наша домовленість й результати цього гуманітарного треку – це понад 1200 людей. Обміни проведуть наші колеги, і ми продовжимо їх далі. Щодо зустрічі лідерів, ми окреслили очікування та теми для обговорення, щоб підготувати порядок денний - сказав Умєров.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зазначив, що Україна не обмінюється цивільними та дітьми.

Дітей та цивільних треба повернути, ми говорами про повернення військовополонених - сказав Кислиця.

Гуманітарний блок: Уповноважений ВР в системі оборони розповів про домовленості з рф

Доповнення

Україна на переговорах у Туреччині пропонує росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні.

Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек.