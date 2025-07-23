Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про гуманітарний обмін понад 1200 осіб між росією та Україною. Україна наполягає на поверненні цивільних та дітей, а також на безумовному припиненні вогню.
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між росією та Україно. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров під час пресконференції, передає УНН.
По-перше, наша домовленість й результати цього гуманітарного треку – це понад 1200 людей. Обміни проведуть наші колеги, і ми продовжимо їх далі. Щодо зустрічі лідерів, ми окреслили очікування та теми для обговорення, щоб підготувати порядок денний
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зазначив, що Україна не обмінюється цивільними та дітьми.
Дітей та цивільних треба повернути, ми говорами про повернення військовополонених
Гуманітарний блок: Уповноважений ВР в системі оборони розповів про домовленості з рф23.07.25, 22:06 • 1646 переглядiв
Доповнення
Україна на переговорах у Туреччині пропонує росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні.
Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек.