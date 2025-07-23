Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о гуманитарном обмене более 1200 человек между россией и Украиной. Украина настаивает на возвращении гражданских и детей, а также на безусловном прекращении огня.
Более 1,2 тыс. человек примут участие в гуманитарном обмене между россией и Украиной. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров во время пресс-конференции, передает УНН.
Во-первых, наша договоренность и результаты этого гуманитарного трека – это более 1200 человек. Обмены проведут наши коллеги, и мы продолжим их дальше. Что касается встречи лидеров, мы обозначили ожидания и темы для обсуждения, чтобы подготовить повестку дня
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что Украина не обменивается гражданскими и детьми.
Детей и гражданских нужно вернуть, мы говорим о возвращении военнопленных
Гуманитарный блок: Уполномоченный ВР в системе обороны рассказал о договоренностях с рф23.07.25, 22:06 • 1548 просмотров
Дополнение
Украина на переговорах в Турции предлагает россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в августе.
Украина настаивает на безусловном прекращении огня. В приоритете также встреча лидеров и гуманитарный трек.