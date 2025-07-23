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Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров

Киев • УНН

 • 6544 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о гуманитарном обмене более 1200 человек между россией и Украиной. Украина настаивает на возвращении гражданских и детей, а также на безусловном прекращении огня.

Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров

Более 1,2 тыс. человек примут участие в гуманитарном обмене между россией и Украиной. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров во время пресс-конференции, передает УНН.

Во-первых, наша договоренность и результаты этого гуманитарного трека – это более 1200 человек. Обмены проведут наши коллеги, и мы продолжим их дальше. Что касается встречи лидеров, мы обозначили ожидания и темы для обсуждения, чтобы подготовить повестку дня 

- сказал Умеров.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что Украина не обменивается гражданскими и детьми. 

Детей и гражданских нужно вернуть, мы говорим о возвращении военнопленных 

- сказал Кислица. 

Гуманитарный блок: Уполномоченный ВР в системе обороны рассказал о договоренностях с рф23.07.25, 22:06 • 1548 просмотров

Дополнение

Украина на переговорах в Турции предлагает россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в августе.

Украина настаивает на безусловном прекращении огня. В приоритете также встреча лидеров и гуманитарный трек. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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