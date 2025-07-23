Гуманитарный блок: Уполномоченный ВР в системе обороны рассказал о договоренностях с рф

россия согласилась работать над возвращением военнопленных, находящихся в плену более 3 лет. Делегации также обсудили и обе стороны договорились о проведении регулярных санитарных обменов военнопленными. Об этом заявил представитель Уполномоченного ВР по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса по итогам встречи в Стамбуле, передает УНН.

Комментарий по гуманитарному блоку, о котором мы сегодня разговаривали и о чем мы договорились. Что касается военнопленных, то мы договорились продолжить работу на том уровне, как она идет. Дополнительно акцентировали внимание российской стороны на военнопленных, находящихся в плену более 3 лет. Российская сторона согласилась работать над тем, чтобы их вернуть. В том числе речь шла о молодых военных, о раненых и тяжелобольных - рассказал Ковбаса.

По его словам, делегации отдельно проговорили возможность возвращения и обе стороны договорились о проведении регулярных санитарных обменов военнопленными, тех людей, которые имеют плохое состояние здоровья, соответственно раненые и больные.

Напомним

В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и Россия во время предыдущей встречи.

В Стамбуле украинская и российская стороны достигли договоренности об обмене не только военных, но и гражданских лиц.