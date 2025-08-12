Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории

Обмен военнопленными по результатам второго раунда переговоров с россией в Стамбуле еще не завершен. Государство-агрессор не вернуло еще все категории - тяжелобольных, тяжелораненых и молодых украинских защитников. Об этом заявил журналисту УНН представитель ГУР Андрей Юсов.

Юсов прокомментировал ложное заявление главы российской делегации и советника российского диктатора Владимира Мединского, который заявил, что якобы третий крупный обмен пленными не начался из-за "отказа Украины от 1000 пленных".

россия в очередной раз после достижения договоренностей в Стамбуле, перед реализацией каких-то очередных договоренностей пытается проводить информационную кампанию дезинформации. Ничего общего с реальным положением вещей это безусловно не имеет - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что именно россия является государством-агрессором, нарушителем международного гуманитарного права и она систематически нарушает права пленных.

Обмен пленными в рамках "Стамбула-2"

Украина работает над тем, чтобы как можно скорее освободить, вернуть из российского плена всех украинских военнопленных, гражданских заложников. Что касается реализации договоренностей в Стамбуле, то второй Стамбул еще не закончен, это означает, что государство-агрессор не вернуло еще все категории "всех на всех" - тяжелобольных, тяжелораненых и молодых украинских защитников - рассказал Юсов.

Обмен пленными в рамках "Стамбула-3"

Кроме того, он прокомментировал последнюю договоренность между рф и Украиной в рамках третьей встречи делегаций в Стамбуле.

Что касается третьего этапа Стамбула, в рамках которого Украина должна вернуть 1200 наших защитников, то подготовка к реализации этих мероприятий сейчас продолжается - заявил Юсов.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) сообщал, что россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также сообщал, что враг распространяет очередное ИПСО на тему обменов. Цель — дискредитация усилий украинских органов и дестабилизация внутренней ситуации.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в целом в рамках Стамбула вернули более тысячи украинских воинов.

Договоренности в Стамбуле

Во время первого раунда переговоров рф и Украины в Стамбуле, который состоялся в мае, был согласован масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Эта договоренность была реализована в три этапа.

Впоследствии 2 июня, на вторых переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились осуществить обмен с фокусом на тяжелораненых и молодежь.

В июне было проведено восемь обменов, а в июле один.

Секретарь СНБО Рустем Умеров после третьего раунда переговоров в Стамбуле с рф заявлял, что более 1,2 тыс. человек примут участие в гуманитарном обмене между россией и Украиной.