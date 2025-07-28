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У межах Стамбула повернули понад тисячу українських воїнів, загалом близько 6 тис. людей - Зеленський

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Президент Зеленський провів зустріч з командою, що займається звільненням полонених, включаючи звільнених захисників Маріуполя та парамедикиню Тайру. Загалом з початку повномасштабної війни повернуто 5857 людей, ще 555 поза обмінами.

У межах Стамбула повернули понад тисячу українських воїнів, загалом близько 6 тис. людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни рф проти України з полону вдалося повернути 5857 людей, ще 555 - поза обмінами. За стамбульськими домовленостями повернули понад тисячу українських воїнів, зазначив Глава держави за підсумками профільної зустрічі у понеділок, пише УНН.

Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами - ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в росії

- повідомив Зеленський.

Сьогоднішня зустріч, з його слів, була "із майже всіма в нашій команді, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм". "Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, - захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, "азовці", наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова - цивільна, яку окупанти захопили в Криму", - розповів Зеленський.

"Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося", - вказав Президент.

Зеленський наголосив на важливості "продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу". "Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України", - зазначив Президент.

Оленівка і ще немало прикладів російських звірств: Зеленський надіслав меседж у день пам'яті загиблих у полоні захисників28.07.25, 12:46 • 1294 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Стамбул
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Маріуполь
Tesla
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