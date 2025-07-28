В рамках Стамбула вернули более тысячи украинских воинов, всего около 6 тыс. человек - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины из плена удалось вернуть 5857 человек, еще 555 - вне обменов. По стамбульским договоренностям вернули более тысячи украинских воинов, отметил Глава государства по итогам профильной встречи в понедельник, пишет УНН.

С начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов - еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов. Надеемся освободить и тех гражданских, которые сейчас еще удерживаются в России - сообщил Зеленский.

Сегодняшняя встреча, по его словам, была "почти со всеми в нашей команде, кто работает для освобождения пленных и помощи им". "Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса и наши люди, которые были освобождены из российского плена, - защитники с разных направлений фронта, и в частности из Мариуполя, "азовцы", наша парамедик Тайра, Ление Умерова - гражданская, которую оккупанты захватили в Крыму", - рассказал Зеленский.

"Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Еленовке. Мы говорили о самом важном: возвращении всех наших людей домой, на каком этапе мы на сегодня с обменами. Ни дня не останавливаемся", - указал Президент.

Зеленский подчеркнул важность "продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии". "Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможными, и всем, кто помогает. Спасибо и нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины", - отметил Президент.

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