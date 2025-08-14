В россии заявили об очередном обмене пленными

$41.510.09
09:32 • 14692 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 52316 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 33605 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 32758 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 32340 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 33810 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 42721 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42938 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41297 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43192 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала14 августа, 03:08
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером08:48
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 52224 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 174237 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 148152 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 137480 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 147447 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Польша
Великобритания
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 14918 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 34126 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 56004 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 108842 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 124907 просмотра
В россии заявили об очередном обмене пленными

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Состоялся очередной обмен пленными между россией и Украиной. Каждая сторона передала другой по 84 военнослужащих при посредничестве ОАЭ.

В россии заявили об очередном обмене пленными

Представители россии и Украины провели очередной раунд обмена пленными. Об этом сообщило Минобороны рф, пишет УНН.

Детали

Украина передала россии 84 пленных, заявили в Минобороны рф, взамен россия передала 84 пленных ВСУ.

Как подчеркнули в ведомстве рф, обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

В Украине сообщение об обмене пока не комментировали.

Напомним

Обмен военнопленных по результатам второго раунда переговоров в Стамбуле еще не завершен. россия не вернула тяжелобольных, тяжелораненых и молодых украинских защитников.

Ольга Розгон

Война
Объединенные Арабские Эмираты
Украина