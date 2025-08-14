В россии заявили об очередном обмене пленными
Киев • УНН
Состоялся очередной обмен пленными между россией и Украиной. Каждая сторона передала другой по 84 военнослужащих при посредничестве ОАЭ.
Представители россии и Украины провели очередной раунд обмена пленными. Об этом сообщило Минобороны рф, пишет УНН.
Детали
Украина передала россии 84 пленных, заявили в Минобороны рф, взамен россия передала 84 пленных ВСУ.
Как подчеркнули в ведомстве рф, обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
В Украине сообщение об обмене пока не комментировали.
Напомним
Обмен военнопленных по результатам второго раунда переговоров в Стамбуле еще не завершен. россия не вернула тяжелобольных, тяжелораненых и молодых украинских защитников.