Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року, серед них журналіст Дмитро Хилюк.
Україна змогла повернути з російського полону захисників - представників ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.
Деталі
Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.
З полону у рф повертається журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.
Нарешті він удома, в Україні. Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.
Зеленський подякував за посередницькі зусилля Об'єднаним арабським еміратам.
Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу.
Також Зеленський згадав усіх, хто допомагає здійснювати повернення українських оборонців.
Нашій команді, яка працює щодня. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися.
Нагадаємо
За даними міноборони рф, черговий обмін полоненими між росією та Україною сьогодні відбувся, про це повідомляв УНН раніше.