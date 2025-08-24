Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 5648 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 16370 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 16805 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21415 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 58971 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 56729 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31187 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54976 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34807 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38213 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.3м/с
67%
746мм
Популярнi новини
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День НезалежностіPhoto24 серпня, 03:58 • 7766 перегляди
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ24 серпня, 04:31 • 6202 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 6420 перегляди
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo09:09 • 5984 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 7308 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21416 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 58972 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 35881 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 49022 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 37007 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 38213 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 24515 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 25837 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 28504 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 35139 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року, серед них журналіст Дмитро Хилюк.

Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року

Україна змогла повернути з російського полону захисників - представників ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. 

З полону у рф повертається журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. 

Нарешті він удома, в Україні. Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.

- наголосив президент України. 

Зеленський подякував за посередницькі зусилля Об'єднаним арабським еміратам.

Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. 

- зазначив президент. 

Також Зеленський згадав усіх, хто допомагає здійснювати повернення українських оборонців.

Нашій команді, яка працює щодня. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися.

Нагадаємо

За даними міноборони рф, черговий обмін полоненими між росією та Україною сьогодні відбувся, про це повідомляв УНН раніше. 

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Київська область
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна