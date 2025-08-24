Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року

Україна змогла повернути з російського полону захисників - представників ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.