Именно на нашей земле сегодня битва добра и зла - Зеленский

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
11:41 • 4198 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 43403 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 71473 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 75113 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 40149 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 49727 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 58124 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 47589 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40628 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 82249 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 32298 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 33957 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 13411 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 37894 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 7720 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 71580 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 75222 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 82295 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 114943 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 80470 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Одесская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 28314 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 65952 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 49725 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 49110 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 50930 просмотра
Актуальное
Chevrolet Aveo
Доллар США
Гривна
Боеприпасы
Евро

Именно на нашей земле сегодня битва добра и зла - Зеленский

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский заявил, что война россии против Украины является битвой добра и зла. Он поблагодарил присутствующих за понимание того, что есть добро и зло в этой войне.

Именно на нашей земле сегодня битва добра и зла - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война россии против Украины является битвой добра и зла. Он подчеркнул, что эта война является не просто агрессией одного государства против другого, а является войной мировоззрений, пишет УНН со ссылкой на выступление Президента во время молитвенного завтрака.

Детали

Это больше, чем просто агрессия одного государства против другого. Это война мировоззрений. Это война фундаментальных явлений. Именно на нашей земле сегодня битва добра и зла. Украинцы знают это, и у каждого есть свои примеры, собственные моменты из этой жизни, когда ты видел зло, и когда ты видел Бога

- отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех присутствующих за понимание того, что есть добро и зло в этой войне.

Мы благодарим за понимание, кто есть кто в этой войне. Понимание, что такое добро и зло, и на какой мы с вами стороне. Я хочу поблагодарить всех за эту поддержку, за эту борьбу

 - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже в следующем году Украина может встретить День независимости в мире. Он подчеркнул, что продолжается сложный процесс достижения гарантий безопасности и мира, который намного тяжелее самой войны.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаНовости Мира
Кит Келлог
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина