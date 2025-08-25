Именно на нашей земле сегодня битва добра и зла - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война россии против Украины является битвой добра и зла. Он подчеркнул, что эта война является не просто агрессией одного государства против другого, а является войной мировоззрений, пишет УНН со ссылкой на выступление Президента во время молитвенного завтрака.

Детали

Это больше, чем просто агрессия одного государства против другого. Это война мировоззрений. Это война фундаментальных явлений. Именно на нашей земле сегодня битва добра и зла. Украинцы знают это, и у каждого есть свои примеры, собственные моменты из этой жизни, когда ты видел зло, и когда ты видел Бога - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех присутствующих за понимание того, что есть добро и зло в этой войне.

Мы благодарим за понимание, кто есть кто в этой войне. Понимание, что такое добро и зло, и на какой мы с вами стороне. Я хочу поблагодарить всех за эту поддержку, за эту борьбу - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже в следующем году Украина может встретить День независимости в мире. Он подчеркнул, что продолжается сложный процесс достижения гарантий безопасности и мира, который намного тяжелее самой войны.