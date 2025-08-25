Обговорили посилення ППО, фінансування дронів та програму PURL: Зеленський у Києві зустрівся з віцеканцлером Німеччини
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцеканцлером Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Сторони обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів та програму PURL.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем під час його першого візиту до України. Обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів і можливості програми PURL.
Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Радий вітати з першим візитом у Києві віцеканцлера, міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля. Обговорили посилення нашої протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для нашої держави. Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва
За його словами, також обговорили дипломатичні зусилля заради миру, посилення санкцій проти росії та гарантії безпеки.
Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України є битвою добра і зла. Він наголосив, що ця війна є не просто агресією однієї держави проти іншої, а є війною світоглядів.