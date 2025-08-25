$41.280.07
18487 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
37788 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
42192 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.

Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності

Норвегія виділить на підтримку України 8,45 млрд доларів у 2025-2026 роках. Окрім фінансової допомоги, Норвегія бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів. Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає УНН.

Деталі

Висока підтримка Норвегії для України продовжуватиметься з 2025 по 2026 рік. І це передбачає 8,45 млрд доларів. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом…і сподіваюся ми зможемо утримати цей рівень підтримки

 - запевнив прем'єр Норвегії.

Він також наголосив, що наразі тривають обговорення серед партнерів щодо безпекових гарантій, які можуть набути чинності після встановлення сталого миру для того, щоб уникнути повторної агресії на Україну. Гар Стере запевнив, що Норвегія залишається активним учасником цих обговорень.

Я переконаний в тому, що найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити - це підсилення оборонних спроможностей України у всіх вимірах…Норвегія спиралась на постачання тих матеріалів, які можна негайно використовувати..Ми посприяємо постачанню двох систем patriot, які ми співфінансуємо. Разом зі Сполученим Королівством ми працюємо над морським виміром… ви маєте узбережжя вздовж Чорного моря…І ми також обговорюємо вимір виробництва дронів. Ми інвестуємо в українську промисловість

- наголосив він.

Альона Уткіна

