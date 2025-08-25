Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності
Київ • УНН
Норвегія виділить на підтримку України 8,45 млрд доларів у 2025-2026 роках. Окрім фінансової допомоги, Норвегія бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів. Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає УНН.
Деталі
Висока підтримка Норвегії для України продовжуватиметься з 2025 по 2026 рік. І це передбачає 8,45 млрд доларів. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом…і сподіваюся ми зможемо утримати цей рівень підтримки
Він також наголосив, що наразі тривають обговорення серед партнерів щодо безпекових гарантій, які можуть набути чинності після встановлення сталого миру для того, щоб уникнути повторної агресії на Україну. Гар Стере запевнив, що Норвегія залишається активним учасником цих обговорень.
Я переконаний в тому, що найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити - це підсилення оборонних спроможностей України у всіх вимірах…Норвегія спиралась на постачання тих матеріалів, які можна негайно використовувати..Ми посприяємо постачанню двох систем patriot, які ми співфінансуємо. Разом зі Сполученим Королівством ми працюємо над морським виміром… ви маєте узбережжя вздовж Чорного моря…І ми також обговорюємо вимір виробництва дронів. Ми інвестуємо в українську промисловість
