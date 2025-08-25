Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 18329 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 37541 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 41953 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 24058 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 35523 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 49448 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 43425 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39129 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65506 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 98566 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 17830 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 15818 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 17139 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 6950 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 21020 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 37493 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 41909 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65487 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 98545 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 64773 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 19114 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 56914 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 41375 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 41396 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 43751 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Боеприпасы
Chevrolet Aveo

Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Страна также участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов.

Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности

Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Помимо финансовой помощи, Норвегия участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает УНН.

Подробности

Высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться с 2025 по 2026 год. И это предусматривает 8,45 млрд долларов. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом… и надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки

 - заверил премьер Норвегии.

Он также подчеркнул, что сейчас продолжаются обсуждения среди партнеров относительно гарантий безопасности, которые могут вступить в силу после установления устойчивого мира для того, чтобы избежать повторной агрессии против Украины.  Гар Стёре заверил, что Норвегия остается активным участником этих обсуждений.

Я убежден в том, что самая большая гарантия безопасности, которую мы можем создать, - это усиление оборонных возможностей Украины во всех измерениях… Норвегия опиралась на поставки тех материалов, которые можно немедленно использовать… Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем. Вместе с Соединенным Королевством мы работаем над морским измерением… у вас есть побережье вдоль Черного моря… И мы также обсуждаем измерение производства дронов. Мы инвестируем в украинскую промышленность

- подчеркнул он.

Зеленский переговорил с премьером Норвегии о санкциях и гарантиях безопасности25.08.2025, 13:08 • 1008 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Доллар США
Йонас Гар Стере
MIM-104 Patriot
P-800 Oniks
Черное море
Норвегия
Великобритания
Украина