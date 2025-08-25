Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности
Киев • УНН
Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Помимо финансовой помощи, Норвегия участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает УНН.
Подробности
Высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться с 2025 по 2026 год. И это предусматривает 8,45 млрд долларов. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом… и надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки
Он также подчеркнул, что сейчас продолжаются обсуждения среди партнеров относительно гарантий безопасности, которые могут вступить в силу после установления устойчивого мира для того, чтобы избежать повторной агрессии против Украины. Гар Стёре заверил, что Норвегия остается активным участником этих обсуждений.
Я убежден в том, что самая большая гарантия безопасности, которую мы можем создать, - это усиление оборонных возможностей Украины во всех измерениях… Норвегия опиралась на поставки тех материалов, которые можно немедленно использовать… Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем. Вместе с Соединенным Королевством мы работаем над морским измерением… у вас есть побережье вдоль Черного моря… И мы также обсуждаем измерение производства дронов. Мы инвестируем в украинскую промышленность
