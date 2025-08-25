$41.280.07
08:15 • 5130 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 22303 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 27139 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 16676 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 28765 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 45482 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41374 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38335 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 58159 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 91418 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Зеленский переговорил с премьером Норвегии о санкциях и гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве. Обсуждались вопросы обороны, санкций, энергетики и возвращения украинских детей.

Зеленский переговорил с премьером Норвегии о санкциях и гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Сегодня в Украине премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Очень предметно обсудили много вопросов: наши потребности в обороне, поддержку санкций, сотрудничество в энергетике, работу в рамках Коалиции за возвращение украинских детей, дипломатические перспективы и работу с партнерами над гарантиями безопасности

- сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил за этот визит, за такую поддержку. "Это важно для нас. Украина всегда будет ценить то, что Норвегия так искренне взаимодействует с нами", - отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность "премьер-министру, Норвегии за готовность помогать и работать ради безопасности наших людей".

Премьер Норвегии прибыл в Киев25.08.25, 09:59 • 2260 просмотров

Юлия Шрамко

