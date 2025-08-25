Зеленский переговорил с премьером Норвегии о санкциях и гарантиях безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве. Обсуждались вопросы обороны, санкций, энергетики и возвращения украинских детей.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.
Сегодня в Украине премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Очень предметно обсудили много вопросов: наши потребности в обороне, поддержку санкций, сотрудничество в энергетике, работу в рамках Коалиции за возвращение украинских детей, дипломатические перспективы и работу с партнерами над гарантиями безопасности
Президент поблагодарил за этот визит, за такую поддержку. "Это важно для нас. Украина всегда будет ценить то, что Норвегия так искренне взаимодействует с нами", - отметил Зеленский.
Он также выразил благодарность "премьер-министру, Норвегии за готовность помогать и работать ради безопасности наших людей".
Премьер Норвегии прибыл в Киев25.08.25, 09:59 • 2260 просмотров