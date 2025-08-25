Премьер Норвегии прибыл в Киев
Киев • УНН
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев, сообщил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
Вместе с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает обороне, и мы ценим эту надежную солидарность. Приветствуем в Киеве