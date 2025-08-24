$41.220.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Норвегия предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму почти в $700 млн

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Норвегия и Германия выделяют около 7 миллиардов норвежских крон на системы ПВО для Украины. Это финансирование обеспечит поставки комплексов Patriot, радаров и других средств.

Норвегия предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму почти в $700 млн

Норвегия и Германия усиливают обороноспособность Украины, инвестируя около 7 миллиардов норвежских крон (приблизительно $696 млн) в современные системы противовоздушной обороны. Речь идет о поставках комплексов Patriot, радаров и дополнительных средств, которые должны защитить украинские города и инфраструктуру от российских авиационных и ракетных атак. Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что эта помощь является совместным вкладом с Германией.

Вместе мы обеспечиваем Украину мощными системами ПВО. Наше партнерство направлено на защиту гражданского населения и усиление безопасности страны, которая противостоит агрессии россии

- заявил он.

Известно, что две системы Patriot с ракетами профинансируют именно эти две страны. Кроме того, Норвегия присоединяется к приобретению радаров немецкого производителя Hensoldt и средств противовоздушной обороны от Kongsberg.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик подчеркнул, что речь идет не только о защите городов.

Противовоздушная оборона критически важна и для прикрытия военных подразделений, и для охраны ключевой инфраструктуры. Мы вместе с Германией еще больше активизируем наши усилия

- заявил он.

По оценкам экспертов, усиление украинской ПВО позволит значительно снизить эффективность российских массированных обстрелов и сохранит жизни мирных жителей.

Напомним

Правительство Норвегии выделяет Украине почти 100 миллионов долларов на закупку природного газа для отопительного сезона 2025-2026 годов. Это продолжение помощи, поступающей через ЕБРР в "Нафтогаз" для закупок из западных источников.

Алена Уткина

