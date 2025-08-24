Норвегія надасть Україні засоби протиповітряної оборони на суму майже у $700 млн

Норвегія та Німеччина посилюють обороноздатність України, інвестуючи близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно $696 млн) у сучасні системи протиповітряної оборони. Йдеться про поставки комплексів Patriot, радарів і додаткових засобів, які мають захистити українські міста та інфраструктуру від російських авіаційних і ракетних атак. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підкреслив, що ця допомога є спільним внеском із Німеччиною.

Разом ми забезпечуємо Україну потужними системами ППО. Наше партнерство спрямоване на захист цивільного населення та посилення безпеки країни, яка протистоїть агресії росії - заявив він.

Відомо, що дві системи Patriot із ракетами профінансують саме ці дві країни. Крім того, Норвегія долучається до придбання радарів німецького виробника Hensoldt та засобів протиповітряної оборони від Kongsberg.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік наголосив, що мова йде не лише про захист міст.

Протиповітряна оборона критично важлива і для прикриття військових підрозділів, і для охорони ключової інфраструктури. Ми разом із Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля - заявив він.

За оцінками експертів, посилення української ППО дозволить значно знизити ефективність російських масованих обстрілів та збереже життя мирних мешканців.

Нагадаємо

Уряд Норвегії виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону 2025-2026 років. Це продовження допомоги, що надходить через ЄБРР до "Нафтогазу" для закупівель із західних джерел.