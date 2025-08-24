Норвегія надасть Україні засоби протиповітряної оборони на суму майже у $700 млн

$41.220.00
47.980.00
ukenru
07:11 • 2304 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 8878 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 46877 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 50611 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28497 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53091 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34091 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35215 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26459 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25759 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
48%
746мм
Популярнi новини
Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ23 серпня, 23:09 • 5956 перегляди
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01 • 7124 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 15383 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 9370 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 12614 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 8878 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 46877 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 31160 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 43687 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 32821 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Курська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 35216 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 22189 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 23717 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 26423 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 33361 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
ATACMS
Крилата ракета
КАБ-500

Норвегія надасть Україні засоби протиповітряної оборони на суму майже у $700 млн

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Норвегія та Німеччина виділяють близько 7 мільярдів норвезьких крон на системи ППО для України. Це фінансування забезпечить поставки комплексів Patriot, радарів та інших засобів.

Норвегія надасть Україні засоби протиповітряної оборони на суму майже у $700 млн

Норвегія та Німеччина посилюють обороноздатність України, інвестуючи близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно $696 млн) у сучасні системи протиповітряної оборони. Йдеться про поставки комплексів Patriot, радарів і додаткових засобів, які мають захистити українські міста та інфраструктуру від російських авіаційних і ракетних атак. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підкреслив, що ця допомога є спільним внеском із Німеччиною.

Разом ми забезпечуємо Україну потужними системами ППО. Наше партнерство спрямоване на захист цивільного населення та посилення безпеки країни, яка протистоїть агресії росії

- заявив він.

Відомо, що дві системи Patriot із ракетами профінансують саме ці дві країни. Крім того, Норвегія долучається до придбання радарів німецького виробника Hensoldt та засобів протиповітряної оборони від Kongsberg.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік наголосив, що мова йде не лише про захист міст.

Протиповітряна оборона критично важлива і для прикриття військових підрозділів, і для охорони ключової інфраструктури. Ми разом із Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля

- заявив він.

За оцінками експертів, посилення української ППО дозволить значно знизити ефективність російських масованих обстрілів та збереже життя мирних мешканців.

Нагадаємо

Уряд Норвегії виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону 2025-2026 років. Це продовження допомоги, що надходить через ЄБРР до "Нафтогазу" для закупівель із західних джерел.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Йонас Гахр Сторе
Протиповітряна оборона
Нафтогаз України
MIM-104 Patriot
Севілья
Норвегія
Німеччина
Україна