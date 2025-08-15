Уряд Норвегії заявив, що надає Україні до 100 млн дол. на закупівлю природного газу на зиму

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 14978 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 14776 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 25893 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 21819 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 36149 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 27564 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 65408 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99136 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57345 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 196709 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
756мм
Популярнi новини
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 65031 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 38137 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 10974 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 65660 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 22361 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 25893 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 23180 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 36149 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 66455 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 196709 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 77909 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 161896 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 110813 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 127502 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 176101 перегляди
Актуальне
Financial Times
The New York Times
Starlink
BFM TV
Truth Social

Уряд Норвегії заявив, що надає Україні до 100 млн дол. на закупівлю природного газу на зиму

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Уряд Норвегії виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону 2025–2026 років. Це продовження допомоги, що надходить через ЄБРР до «Нафтогазу» для закупівель із західних джерел.

Уряд Норвегії заявив, що надає Україні до 100 млн дол. на закупівлю природного газу на зиму

Норвегія виділяє додатковий майже 100 мільйонів доларів на закупівлю газу для України, щоб гарантувати тепло та електрику мільйонам українських родин у зимовий період 2025–2026 років.

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії, пише УНН.

Деталі

У Норвегії зазначили, що це рішення ухвалене у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського, який наголосив на критичній потребі забезпечити стабільне електропостачання та опалення в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електропостачання та опалення в Україні до чергової зими. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання

– каже міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Новий транш стане продовженням березневої допомоги у такому ж обсязі та спрямовуватиметься через Європейський банк реконструкції та розвитку до "Нафтогазу" для закупівлі газу із західних джерел.

Частину палива зберігатимуть у резерві для використання у разі повторних ударів по газотранспортній системі.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також підкреслив, що країна й надалі залишатиметься стратегічним енергетичним партнером України, одночасно підтримуючи її перехід до сучасної енергосистеми.

Від 2022 року Осло вже спрямувало на газові потреби України 448 мільйонів доларів у межах програми Нансена.

Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн - НАТО05.08.25, 15:12 • 30612 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Нафтогаз України
Еспен Барт Ейде
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна