Уряд Норвегії заявив, що надає Україні до 100 млн дол. на закупівлю природного газу на зиму
Київ • УНН
Уряд Норвегії виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону 2025–2026 років. Це продовження допомоги, що надходить через ЄБРР до «Нафтогазу» для закупівель із західних джерел.
Норвегія виділяє додатковий майже 100 мільйонів доларів на закупівлю газу для України, щоб гарантувати тепло та електрику мільйонам українських родин у зимовий період 2025–2026 років.
Про це повідомили на сайті уряду Норвегії, пише УНН.
Деталі
У Норвегії зазначили, що це рішення ухвалене у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського, який наголосив на критичній потребі забезпечити стабільне електропостачання та опалення в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електропостачання та опалення в Україні до чергової зими. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання
Новий транш стане продовженням березневої допомоги у такому ж обсязі та спрямовуватиметься через Європейський банк реконструкції та розвитку до "Нафтогазу" для закупівлі газу із західних джерел.
Частину палива зберігатимуть у резерві для використання у разі повторних ударів по газотранспортній системі.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також підкреслив, що країна й надалі залишатиметься стратегічним енергетичним партнером України, одночасно підтримуючи її перехід до сучасної енергосистеми.
Від 2022 року Осло вже спрямувало на газові потреби України 448 мільйонів доларів у межах програми Нансена.
