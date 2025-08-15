Правительство Норвегии заявило, что предоставляет Украине до 100 млн долл. на закупку природного газа на зиму

$41.450.06
12:08 • 15182 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 14978 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 26232 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 21997 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 36439 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 27669 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 65470 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99157 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57359 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 196848 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от Генштаба
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 26259 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 36463 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 196857 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Джо Байден
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Харьковская область
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV
Truth Social

Правительство Норвегии заявило, что предоставляет Украине до 100 млн долл. на закупку природного газа на зиму

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Правительство Норвегии выделяет Украине почти 100 миллионов долларов на закупку природного газа для отопительного сезона 2025–2026 годов. Это продолжение помощи, поступающей через ЕБРР в «Нафтогаз» для закупок из западных источников.

Правительство Норвегии заявило, что предоставляет Украине до 100 млн долл. на закупку природного газа на зиму

Норвегия выделяет дополнительные почти 100 миллионов долларов на закупку газа для Украины, чтобы гарантировать тепло и электричество миллионам украинских семей в зимний период 2025–2026 годов.

Об этом сообщили на сайте правительства Норвегии, пишет УНН.

Детали

В Норвегии отметили, что это решение принято в ответ на обращение президента Владимира Зеленского, который подчеркнул критическую потребность обеспечить стабильное электроснабжение и отопление в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроснабжение и отопление в Украине до очередной зимы. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу

– говорит министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Новый транш станет продолжением мартовской помощи в таком же объеме и будет направляться через Европейский банк реконструкции и развития в "Нафтогаз" для закупки газа из западных источников.

Часть топлива будут хранить в резерве для использования в случае повторных ударов по газотранспортной системе.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также подчеркнул, что страна и в дальнейшем будет оставаться стратегическим энергетическим партнером Украины, одновременно поддерживая ее переход к современной энергосистеме.

С 2022 года Осло уже направило на газовые нужды Украины 448 миллионов долларов в рамках программы Нансена.

Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн - НАТО05.08.25, 15:12 • 30612 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Нафтогаз
Эспен Барт Эйде
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина