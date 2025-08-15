Правительство Норвегии заявило, что предоставляет Украине до 100 млн долл. на закупку природного газа на зиму
Киев • УНН
Правительство Норвегии выделяет Украине почти 100 миллионов долларов на закупку природного газа для отопительного сезона 2025–2026 годов. Это продолжение помощи, поступающей через ЕБРР в «Нафтогаз» для закупок из западных источников.
Норвегия выделяет дополнительные почти 100 миллионов долларов на закупку газа для Украины, чтобы гарантировать тепло и электричество миллионам украинских семей в зимний период 2025–2026 годов.
Об этом сообщили на сайте правительства Норвегии, пишет УНН.
Детали
В Норвегии отметили, что это решение принято в ответ на обращение президента Владимира Зеленского, который подчеркнул критическую потребность обеспечить стабильное электроснабжение и отопление в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроснабжение и отопление в Украине до очередной зимы. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу
Новый транш станет продолжением мартовской помощи в таком же объеме и будет направляться через Европейский банк реконструкции и развития в "Нафтогаз" для закупки газа из западных источников.
Часть топлива будут хранить в резерве для использования в случае повторных ударов по газотранспортной системе.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также подчеркнул, что страна и в дальнейшем будет оставаться стратегическим энергетическим партнером Украины, одновременно поддерживая ее переход к современной энергосистеме.
С 2022 года Осло уже направило на газовые нужды Украины 448 миллионов долларов в рамках программы Нансена.
