Правительство Норвегии заявило, что предоставляет Украине до 100 млн долл. на закупку природного газа на зиму

Норвегия выделяет дополнительные почти 100 миллионов долларов на закупку газа для Украины, чтобы гарантировать тепло и электричество миллионам украинских семей в зимний период 2025–2026 годов.

Об этом сообщили на сайте правительства Норвегии, пишет УНН.

В Норвегии отметили, что это решение принято в ответ на обращение президента Владимира Зеленского, который подчеркнул критическую потребность обеспечить стабильное электроснабжение и отопление в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

– говорит министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроснабжение и отопление в Украине до очередной зимы. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу

Новый транш станет продолжением мартовской помощи в таком же объеме и будет направляться через Европейский банк реконструкции и развития в "Нафтогаз" для закупки газа из западных источников.

Часть топлива будут хранить в резерве для использования в случае повторных ударов по газотранспортной системе.