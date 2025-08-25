Прем'єр Норвегії прибув до Києва
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва.
До Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Разом з Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере. Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві