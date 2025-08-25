$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 10522 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 13906 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 10598 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 22610 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 40006 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 38726 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 36226 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 51536 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 84645 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64864 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Прем'єр Норвегії прибув до Києва

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва.

Прем'єр Норвегії прибув до Києва

До Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Разом з Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере. Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві

- написав Єрмак.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Йонас Гахр Сторе
Норвегія
Україна
Флорида
Київ