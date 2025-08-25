Зеленський переговорив з прем'єром Норвегії про санкції та гарантії безпеки

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 19406 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 39193 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 43547 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 24839 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 36241 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 49884 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 43656 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39206 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 66350 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 99374 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Популярнi новини
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 18496 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 16510 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 17841 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника06:05 • 7354 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 21762 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 39187 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 43543 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 66349 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 99374 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 65544 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Європа
Мукачево
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 19562 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 57346 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 41779 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 41774 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 44108 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
Гривня
Боєприпаси

Зеленський переговорив з прем'єром Норвегії про санкції та гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві. Обговорювалися питання оборони, санкцій, енергетики та повернення українських дітей.

Зеленський переговорив з прем'єром Норвегії про санкції та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, про що повідомив у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Сьогодні в Україні премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Дуже предметно обговорили багато питань: наші потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах Коаліції за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки

- повідомив Зеленський.

Президент подякував за цей візит, за таку підтримку. "Це важливо для нас. Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами", - зазначив Зеленський.

Він також висловив вдячність "прем’єр-міністру, Норвегії за готовність допомагати й працювати заради безпеки наших людей".

Прем'єр Норвегії прибув до Києва25.08.25, 09:59 • 2484 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Йонас Гахр Сторе
Норвегія
Володимир Зеленський
Chevrolet Aveo
Україна
Київ