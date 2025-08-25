Зеленський переговорив з прем'єром Норвегії про санкції та гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві. Обговорювалися питання оборони, санкцій, енергетики та повернення українських дітей.
Сьогодні в Україні премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Дуже предметно обговорили багато питань: наші потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах Коаліції за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки
Президент подякував за цей візит, за таку підтримку. "Це важливо для нас. Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами", - зазначив Зеленський.
Він також висловив вдячність "прем’єр-міністру, Норвегії за готовність допомагати й працювати заради безпеки наших людей".
