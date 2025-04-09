Chevrolet Aveo

Суд приговорил подростка, который вызвал смертельную аварию на аэрокосмическом проспекте в Харькове, проехав на красный свет. Водитель пострадавшего авто погиб, а трое пассажиров получили травмы.
Водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, арестован без права внесения залога.
В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия на Броварском проспекте в Киеве погиб 1,5-летний ребенок, а
беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице, начато досудебное расследование.