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На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 13:50  •  12586 просмотра

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В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия на Броварском проспекте в Киеве погиб 1,5-летний ребенок, а беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице, начато досудебное расследование.

Смертельное ДТП произошло на Броварском проспекте в столице, погиб ребенок, беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии в больнице, начато досудебное расследование, сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Как указано, авария произошла около 12:30 на Броварском проспекте.

Установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка - беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир - 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП

- сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2. ст. 286 УК Украины).

Водителя BMW задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Прибор Драгер показал, что он был трезв.

Водителю готовится сообщение о подозрении.

В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция27 января 2024, 02:52 • 32674 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
chevrolet-aveoChevrolet Aveo
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