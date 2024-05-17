На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

Смертельное ДТП произошло на Броварском проспекте в столице, погиб ребенок, беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии в больнице, начато досудебное расследование, сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Как указано, авария произошла около 12:30 на Броварском проспекте.

Установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка - беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир - 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2. ст. 286 УК Украины).

Водителя BMW задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Прибор Драгер показал, что он был трезв.

Водителю готовится сообщение о подозрении.

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