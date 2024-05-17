На Броварському проспекті у столиці смертельна ДТП: загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка
Київ • УНН
Внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Броварському проспекті в Києві загинула 1,5-річна дитина, а вагітна жінка та чоловік у тяжкому стані опинилися в лікарні, розпочато досудове розслідування.
Смертельна ДТП сталася на Броварському проспекті у столиці, загинула дитина, вагітна жінка та чоловік у тяжкому стані у лікарні, розпочато досудове розслідування, повідомила у п'ятницю пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
Деталі
Як вказано, аварія сталася близько 12:30 на Броварському проспекті.
Встановлено, що 38-річний водій, керуючи автомобілем BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo.
Внаслідок зіткнення водій Chevrolet Aveo, його пасажирка - вагітна жінка у тяжкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир – 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. ст. 286 КК України).
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Водієві готується повідомлення про підозру.
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