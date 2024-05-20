Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок

В деле о смертельном ДТП на Броварском проспекте в столице, где погиб полуторагодовалый ребенок, водителю BMW, который выехал на встречную полосу, сообщили о подозрении, он взят под стражу без возможности внесения залога, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"39-летнему водителю автомобиля BMW сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Шевченковским районным судом города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним

Смертельное ДТП произошло 17 мая на Броварском проспекте.

Установлено, что 39-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка - беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания были доставлены в больницу. Ребенок в возрасте 1,5 года, который также находился в салоне автомобиля, от полученных травм скончался на месте аварии.