Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок
Киев • УНН
Водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, арестован без права внесения залога.
В деле о смертельном ДТП на Броварском проспекте в столице, где погиб полуторагодовалый ребенок, водителю BMW, который выехал на встречную полосу, сообщили о подозрении, он взят под стражу без возможности внесения залога, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Детали
"39-летнему водителю автомобиля BMW сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Шевченковским районным судом города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним
Смертельное ДТП произошло 17 мая на Броварском проспекте.
Установлено, что 39-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.
В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка - беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания были доставлены в больницу. Ребенок в возрасте 1,5 года, который также находился в салоне автомобиля, от полученных травм скончался на месте аварии.
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