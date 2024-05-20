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Водія BMW у Києві заарештували за смертельну ДТП, у якій загинула маленька дитина

Водія BMW у Києві заарештували за смертельну ДТП, у якій загинула маленька дитина

Київ • УНН

 • 14371 перегляди

Водія BMW, який спричинив смертельну ДТП на Броварському проспекті в Києві, заарештовано без права внесення застави.

У справі про смертельну ДТП на Броварському проспекті у столиці, де загинула півторарічна дитина, водію BMW, який виїхав на зустрічну смугу, повідомили про підозру, його взято під варту без можливості внесення застави, повідомила у понеділок пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

"39-річному водію автомобіля BMW повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Шевченківським районним судом міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - ідеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років.

Нагадаємо

Смертельна ДТП сталася 17 травня на Броварському проспекті.

Встановлено, що 39-річний водій, керуючи автомобілем BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де здійснив лобове зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo.

Внаслідок ДТП водій Chevrolet Aveo, його пасажирка - вагітна жінка у тяжкому стані без свідомості були доставлені в лікарню. Дитина віком 1,5 роки, яка також перебувала в салоні автомобіля, від отриманих травм померла на місці аварії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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