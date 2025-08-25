Прекращение огня является нормальной предпосылкой для серьезных разговоров о мире – премьер Норвегии
Киев • УНН
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что прекращение огня является необходимой предпосылкой для мирных переговоров. Он напомнил, что эта идея изначально принадлежала американцам.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что прекращение огня между Украиной и Россией было бы нормальной предпосылкой для дальнейших переговоров о мире. Он также напомнил, что это была изначально идея американцев, сообщает УНН со ссылкой на совместный брифинг Гар Стере и Президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
Ожидания Украины, в частности относительно прекращения огня перед мирным соглашением – это была изначально идея американцев. Я думаю, она была разумной
Премьер Норвегии также отметил, что прекращение убийств является нормальной предпосылкой для дальнейших разговоров о мире.
Если хотите прекратить войну – то надо остановить убийства. Я думаю, что прекращение огня – это очень нормальная предпосылка серьезным разговорам
Дополнение
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Киев прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает обороне, и мы ценим эту надежную солидарность. Приветствуем в Киеве