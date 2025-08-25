$41.280.07
Прекращение огня является нормальной предпосылкой для серьезных разговоров о мире – премьер Норвегии

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что прекращение огня является необходимой предпосылкой для мирных переговоров. Он напомнил, что эта идея изначально принадлежала американцам.

Прекращение огня является нормальной предпосылкой для серьезных разговоров о мире – премьер Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что прекращение огня между Украиной и Россией было бы нормальной предпосылкой для дальнейших переговоров о мире. Он также напомнил, что это была изначально идея американцев, сообщает УНН со ссылкой на совместный брифинг Гар Стере и Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

Ожидания Украины, в частности относительно прекращения огня перед мирным соглашением – это была изначально идея американцев. Я думаю, она была разумной

- отметил Гар Стере.

Премьер Норвегии также отметил, что прекращение убийств является нормальной предпосылкой для дальнейших разговоров о мире.

Если хотите прекратить войну – то надо остановить убийства. Я думаю, что прекращение огня – это очень нормальная предпосылка серьезным разговорам

- заявил Гар Стере.

Дополнение

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Киев прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает обороне, и мы ценим эту надежную солидарность. Приветствуем в Киеве

- написал Ермак.

Павел Зинченко

