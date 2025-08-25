Припинення вогню є нормальною передумовою для серйозних розмов про мир – прем'єр Норвегії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що припинення вогню є необхідною передумовою для мирних переговорів. Він нагадав, що ця ідея спочатку належала американцям.
Прем'єр-мінстр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що припинення вогню між Україною і росією було б нормальною передумовою для подальших розмов про мир. Він також нагадав, що це була спершу ідея американців, повідомляє УНН з посиланням на спільний брифінг Гар Стере та Президента України Володимира Зеленського.
Деталі
Очікування України, зокрема щодо припинення вогню перед мирною угодою – це була спершу ідея американців. Я думаю, вона була розумною
Прем'єр Норвегії також зазначив, що припинення вбивств є нормальною передумовою для подальших розмов про мир.
Якщо хочете припинити війну – то треба зупинити вбивства. Я думаю, що припинення вогню – це дуже нормальна передумова серйозним розмовам
Доповнення
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере. Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві