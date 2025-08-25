$41.280.07
16922 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
35469 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
39922 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 23064 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 34624 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 48944 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 43127 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39034 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 64462 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 97544 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Припинення вогню є нормальною передумовою для серйозних розмов про мир – прем'єр Норвегії

Київ • УНН

 78 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що припинення вогню є необхідною передумовою для мирних переговорів. Він нагадав, що ця ідея спочатку належала американцям.

Прем'єр-мінстр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що припинення вогню між Україною і росією було б нормальною передумовою для подальших розмов про мир. Він також нагадав, що це була спершу ідея американців, повідомляє УНН з посиланням на спільний брифінг Гар Стере та Президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Очікування України, зокрема щодо припинення вогню перед мирною угодою – це була спершу ідея американців. Я думаю, вона була розумною

- зазначив Гар Стере.

Прем'єр Норвегії також зазначив, що припинення вбивств є нормальною передумовою для подальших розмов про мир.

Якщо хочете припинити війну – то треба зупинити вбивства. Я думаю, що припинення вогню – це дуже нормальна передумова серйозним розмовам

- заявив Гар Стере.

Доповнення

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере. Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві

- написав Єрмак.

Павло Зінченко

Політика
Андрій Сибіга
Йонас Гахр Сторе
Андрій Єрмак
Норвегія
Володимир Зеленський
