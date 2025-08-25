$41.280.07
Эксклюзив
11:41 • 3116 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 38346 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 64998 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 68715 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 37063 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 47014 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 56416 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 46792 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40313 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 78958 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 64982 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 68700 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 78951 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 111727 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
ДТП на трассе Киев-Одесса: движение частично затруднено, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 550 просмотра

На 24 км автодороги М-05 Киев - Одесса, возле Глевахи, произошло ДТП с пострадавшими. Крайняя правая полоса была занята, движение частично затруднено.

ДТП на трассе Киев-Одесса: движение частично затруднено, есть пострадавшие

В понедельник, 25 августа, на трассе между Киевом и Одессой произошло ДТП - по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Это произошло на 24 км автодороги М-05 Киев - Одесса, вблизи поселка Глеваха. В результате ДТП движение было частично затруднено: занята крайняя правая полоса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В сети появилось соответствующее видео.

Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения

- говорится в сообщении полиции.

Напомним

В субботу, 23 августа, на улице Елены Телиги в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Пострадали два человека: водитель маршрутки и пассажирка.

Евгений Устименко

