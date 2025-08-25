ДТП на трассе Киев-Одесса: движение частично затруднено, есть пострадавшие
Киев • УНН
На 24 км автодороги М-05 Киев - Одесса, возле Глевахи, произошло ДТП с пострадавшими. Крайняя правая полоса была занята, движение частично затруднено.
В понедельник, 25 августа, на трассе между Киевом и Одессой произошло ДТП - по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Это произошло на 24 км автодороги М-05 Киев - Одесса, вблизи поселка Глеваха. В результате ДТП движение было частично затруднено: занята крайняя правая полоса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В сети появилось соответствующее видео.
Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения
Напомним
