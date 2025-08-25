COVID-19 в Киеве: заболеваемость выросла в 1,6 раза

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
11:41 • 3162 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 38623 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 65300 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 69016 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 37213 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 47140 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 56491 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 46826 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40326 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 79114 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.4м/с
32%
749мм
Популярные новости
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 28920 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 30458 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 12382 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 34425 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 5772 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 65332 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 69046 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 79128 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 111896 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 77553 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Великобритания
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 26544 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 64198 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 48127 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 47652 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 49589 просмотра
Актуальное
Доллар США
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Chevrolet Aveo
Евро

COVID-19 в Киеве: заболеваемость выросла в 1,6 раза

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 в 1,6 раза за неделю. Зарегистрирован 1121 случай, госпитализировано 117 человек, из них 57 детей.

COVID-19 в Киеве: заболеваемость выросла в 1,6 раза

На 34-й неделе текущего года рост заболеваемости COVID-19 уже в 1,6 раза, против данных наблюдений на прошлой неделе. Передает УНН со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Детали

Рост заболеваемости коронавирусом сейчас на уровне следующих данных:

На текущей неделе 1121 случай. На прошлой неделе речь шла о 703 случаях.

По возрасту распределение выглядит на сегодня, 25 августа, так:

  • взрослые - 933 больных;
    • дети - 188 человек.

      Госпитализация: 117 человек.

      • среди них 57 детей;
        • из 117 человек, 6 - сейчас в реанимации.

          Сравнение с 2024 годом, август:

          В августе 2025 года заболеваемость в 2,2 раза ниже, чем в прошлом году в тот же период.

          - пишет Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

          Дополнение и рекомендация:

          1. При симптомах следует обратиться к врачу.
            1. Лучшая защита - вакцинация.
              1. Не забывать соблюдать профилактические меры.

                Напомним

                Ранее УНН сообщал, что в Украине зафиксирован рост количества больных COVID-19. Уровень заболеваемости на начало августа 2025 года был в три раза ниже, чем в августе 2024 года.

                Игорь Тележников

                COVID-19КиевЗдоровье
                Ребенок
                COVID-19
                Chevrolet Aveo
                Флорида
                Киев