COVID-19 в Киеве: заболеваемость выросла в 1,6 раза
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 в 1,6 раза за неделю. Зарегистрирован 1121 случай, госпитализировано 117 человек, из них 57 детей.
На 34-й неделе текущего года рост заболеваемости COVID-19 уже в 1,6 раза, против данных наблюдений на прошлой неделе. Передает УНН со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.
Детали
Рост заболеваемости коронавирусом сейчас на уровне следующих данных:
На текущей неделе 1121 случай. На прошлой неделе речь шла о 703 случаях.
По возрасту распределение выглядит на сегодня, 25 августа, так:
- взрослые - 933 больных;
- дети - 188 человек.
Госпитализация: 117 человек.
- среди них 57 детей;
- из 117 человек, 6 - сейчас в реанимации.
Сравнение с 2024 годом, август:
В августе 2025 года заболеваемость в 2,2 раза ниже, чем в прошлом году в тот же период.
Дополнение и рекомендация:
- При симптомах следует обратиться к врачу.
- Лучшая защита - вакцинация.
- Не забывать соблюдать профилактические меры.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Украине зафиксирован рост количества больных COVID-19. Уровень заболеваемости на начало августа 2025 года был в три раза ниже, чем в августе 2024 года.