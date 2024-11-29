16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове получил 8 лет тюрьмы

Суд приговорил Николая Харьковского, который в 16 лет совершил смертельное ДТП в Харькове к 8 годам заключения. Также он должен оплатить по одному млн гривен обоим детям погибшего мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылки на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Харьковского признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые смерть человека и телесные повреждения еще трем пострадавшим.

Прокуроры доказали, что 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина (ныне — аэрокосмическом) и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Aveo", которым управлял 58-летний мужчина, и авто "Infinity Q50" под управлением 16-летнего водителя, который ехал на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира "Infinity Q50", а именно два 19-летних мужчины и 16-летняя девушка были доставлены в больницу с травмами.

В медицинском учреждении 16-летний фигурант предоставил неверные анкетные данные, отметил неправильный адрес проживания, а также пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции - указали в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что несовершеннолетний парень по-прежнему привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений. Так, в июле 2021 года суд признал его виновным в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытанием сроком на 1 год.

Прокурор подчеркнул, что вина обвиняемого доказана в полном объеме и подтверждена доказательствами, которые были всесторонне исследованы судом.

На приговор злоумышленник ожидал, находясь под стражей.

Приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, осужденный должен оплатить по одному млн гривен обоим детям погибшего водителя - указали в прокуратуре.

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.

Дополнение

Сам водитель Infinity на момент совершения смертельного ДТП в городе Харьков на имел расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.

В декабре 2021 года завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего харьковского.