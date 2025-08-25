Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с РФ - Зеленский

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 18487 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 37791 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 42194 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 24167 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 35629 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 49505 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 43459 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39144 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65637 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 98686 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 17830 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 15818 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 17139 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 6950 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 21020 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 37777 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 42179 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65626 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 98675 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 64903 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 19192 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 56989 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 41444 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 41462 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 43814 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Боеприпасы
Chevrolet Aveo

Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд для обсуждения возможных переговоров с Россией. Встреча состоится в конце недели.

Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с РФ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели планируется встреча украинской и американской переговорных команд для обсуждения возможных переговоров между нашим государством и Россией. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с норвежским премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в понедельник в Киеве, передает корреспондент УНН.

Детали

"И сегодня будет встреча с (спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом) Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможности будущей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды", – сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, о чем сообщил в соцсетях.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Норвегия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Chevrolet Aveo
Украина
Киев