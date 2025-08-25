Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с РФ - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд для обсуждения возможных переговоров с Россией. Встреча состоится в конце недели.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели планируется встреча украинской и американской переговорных команд для обсуждения возможных переговоров между нашим государством и Россией. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с норвежским премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в понедельник в Киеве, передает корреспондент УНН.
Детали
"И сегодня будет встреча с (спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом) Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможности будущей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды", – сказал Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, о чем сообщил в соцсетях.