Україна та США цього тижня готують зустріч щодо ймовірних переговорів з рф - Зеленський

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 18257 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 37427 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 41840 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 24002 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 35470 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 49420 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 43411 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39127 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 65451 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 98505 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 17827 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 15815 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 17137 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника06:05 • 6948 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 21017 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 37453 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 41861 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 65463 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 98520 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 64747 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Європа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 19099 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 56902 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 41363 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 41382 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 43735 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
Гривня
Боєприпаси

Україна та США цього тижня готують зустріч щодо ймовірних переговорів з рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Зеленський анонсував зустріч української та американської команд для обговорення можливих переговорів з росією. Зустріч відбудеться наприкінці тижня.

Україна та США цього тижня готують зустріч щодо ймовірних переговорів з рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в кінці тижня планується зустріч української та американської переговорної команд для обговорення можливих переговорів між нашою державою та росією. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції з норвезьким прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у понеділок у Києві, передає кореспондент УНН.

Деталі

"І сьогодні буде зустріч із (спецпредставником президента США з питань України Кітом) Келлогом на продовження цієї тематики, у розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди", – сказав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, про що повідомив у соцмережах.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Йонас Гахр Сторе
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Chevrolet Aveo
Україна
Київ