Україна та США цього тижня готують зустріч щодо ймовірних переговорів з рф - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський анонсував зустріч української та американської команд для обговорення можливих переговорів з росією. Зустріч відбудеться наприкінці тижня.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в кінці тижня планується зустріч української та американської переговорної команд для обговорення можливих переговорів між нашою державою та росією. Про це Зеленський повідомив під час пресконференції з норвезьким прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у понеділок у Києві, передає кореспондент УНН.
Деталі
"І сьогодні буде зустріч із (спецпредставником президента США з питань України Кітом) Келлогом на продовження цієї тематики, у розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди", – сказав Зеленський.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, про що повідомив у соцмережах.