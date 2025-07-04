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Уничтожены "барсики" дмитрия рогозина: в ГУР раскрыли детали взрыва Chevrolet Aveo на оккупированной Херсонщине

Киев • УНН

 • 238 просмотра

На окраине Стрелкового Херсонской области взорвался автомобиль Chevrolet Aveo, в котором находились трое операторов БпЛА российского центра "барс-сармат". Все трое оккупантов, включая старшего группы, были ликвидированы.

Уничтожены "барсики" дмитрия рогозина: в ГУР раскрыли детали взрыва Chevrolet Aveo на оккупированной Херсонщине

Сегодня на окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое Херсонской области взорвался Chevrolet Aveo — внутри автомобиля находились трое захватчиков, операторов БпЛА так называемого центра спецназначения беспилотных систем российской оккупационной армии "барс-сармат". Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

Все трое захватчиков, включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины, отправились на концерт иосифа кобзона 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, так называемый центр "барс-сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи.

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Так называемый командир указанного подразделения — экс-руководитель "роскосмоса" дмитрий рогозин.

В структуру российского центра "барс-сармат" входят несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в группу "барс-1", дислоцирующуюся в оккупированном Геническе. Главарь "барс-1" с позывным "корсар" — на иллюстративном фото рядом с рогозиным.

В ГУР также напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Запорожская область
Геническ
Главное управление разведки Украины
Херсонская область
Chevrolet Aveo
Tesla
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