Эрдоган запускает новый оборонный комплекс в Турции и посетит его строительство
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит церемонию открытия строительства нового оборонного комплекса компании Aselsan вблизи Анкары. Проект "Стальной купол" укрепит противоракетную оборону страны и создаст тысячи рабочих мест.
В среду вблизи Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить церемонию открытия начала строительства нового оборонного комплекса компании Aselsan. Этот проект считается ключевым элементом для обороны Турции и ее амбициозных планов по укреплению собственной системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Несмотря на то, что источники, знакомые с официальными визитами турецкого президента, сообщили, что турецкий лидер появится недалеко от строительной площадки, официально власти отказались комментировать этот визит Эрдогана.
Ранее в этом году компания Aselsan заявила, что получит от правительства стимулы на сумму 616 миллионов долларов на производство компонентов для ключевого проекта противоракетной обороны, над которым работает страна. Он под названием "Стальной купол" будет включать радары, датчики и электронику для интеллектуальных боеприпасов. По данным Aselsan, эти инвестиции могут создать около 2244 рабочих мест.
Акции компании выросли на 149% с начала года, что делает ее крупнейшим вкладчиком в турецкий индекс Borsa Istanbul 100. Ее рыночная капитализация по состоянию на 26 августа составляла 20 миллиардов долларов.
Компания участвует в большом количестве амбициозных проектов оборонной промышленности Турции, начиная от беспилотников и заканчивая оборонными системами.
Справочно
Во времена Эрдогана, Турция, член НАТО, работает над производством военных самолетов, фрегатов, беспилотников и баллистических ракет для укрепления своих вооруженных сил, которые расширяют свое присутствие на Ближнем Востоке.
