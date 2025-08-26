Эрдоган запускает новый оборонный комплекс в Турции и посетит его строительство

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 14916 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 42661 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 24011 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 41553 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 23871 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 104344 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 53466 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52863 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176437 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95199 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.3м/с
47%
749мм
Популярные новости
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 57977 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 76758 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 67223 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 32150 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 20146 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 14890 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 41512 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 68080 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 104307 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 157983 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Илон Маск
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Турция
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 5156 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 32846 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 77426 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 37815 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 157983 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Хранитель
Евро

Эрдоган запускает новый оборонный комплекс в Турции и посетит его строительство

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит церемонию открытия строительства нового оборонного комплекса компании Aselsan вблизи Анкары. Проект "Стальной купол" укрепит противоракетную оборону страны и создаст тысячи рабочих мест.

Эрдоган запускает новый оборонный комплекс в Турции и посетит его строительство

В среду вблизи Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить церемонию открытия начала строительства нового оборонного комплекса компании Aselsan. Этот проект считается ключевым элементом для обороны Турции и ее амбициозных планов по укреплению собственной системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН

Детали

Несмотря на то, что источники, знакомые с официальными визитами турецкого президента, сообщили, что турецкий лидер появится недалеко от строительной площадки, официально власти отказались комментировать этот визит Эрдогана.

Ранее в этом году компания Aselsan заявила, что получит от правительства стимулы на сумму 616 миллионов долларов на производство компонентов для ключевого проекта противоракетной обороны, над которым работает страна. Он под названием "Стальной купол" будет включать радары, датчики и электронику для интеллектуальных боеприпасов. По данным Aselsan, эти инвестиции могут создать около 2244 рабочих мест.

Турция строит сухопутный маршрут между Китаем и Европой, который вытеснит Россию с евразийского рынка - СВРУ25.08.25, 22:48 • 7444 просмотра

Акции компании выросли на 149% с начала года, что делает ее крупнейшим вкладчиком в турецкий индекс Borsa Istanbul 100. Ее рыночная капитализация по состоянию на 26 августа составляла 20 миллиардов долларов.

Компания участвует в большом количестве амбициозных проектов оборонной промышленности Турции, начиная от беспилотников и заканчивая оборонными системами. 

Справочно

Во времена Эрдогана, Турция, член НАТО, работает над производством военных самолетов, фрегатов, беспилотников и баллистических ракет для укрепления своих вооруженных сил, которые расширяют свое присутствие на Ближнем Востоке.

Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину - посол Джелял23.08.25, 17:26 • 4642 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Боеприпасы
Bloomberg News
Зенитная война
Bloomberg L.P.
НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Беспилотный летательный аппарат