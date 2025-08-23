Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину - посол Джелял

Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину как фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии рф в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, может ли Турция присоединиться к странам, предоставляющим Украине гарантии безопасности, Джелял ответил: "Несомненно. Я вчера имел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. У нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря".

Также Джелял сообщил, что обсудил с министром обороны гражданское разминирование.

Турецкая сторона одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии РФ в случае заключения мирного соглашения - заявил Джелял.

На вопрос, есть ли надежда, что сохранится роль Турции как переговорной площадки, Джелял ответил: "Такая надежда есть".

Джелял считает, что Турция до сих пор остается одной из лучших площадок для будущих переговоров на уровне делегаций, на уровне лидеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно повторяет, что он лично и его страна готовы помочь нам, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Турция продемонстрировала свою позицию в поддержку нашей страны. Мы можем ей доверять в этом процессе и во всех других - рассказал Джелял.

Посол отметил, что Турция готова принимать переговорные делегации и лидеров Украины и РФ.

Вопрос в том, что сейчас этот процесс немного усложняется из-за активного участия других международных партнеров. Поэтому, как будет выглядеть дальнейший процесс достижения мира, мы узнаем в ближайшие дни. Однако могу заверить, что Турция готова принимать переговорные делегации, лидеров стран. Решение, конечно, и за нашей страной, нашим руководством и за нашими партнерами - заявил Джелял.

Дополнение

Hurriyet со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщало, что сначала между россией и Украиной должно быть установлено прекращение огня. А затем – создание рамочной программы по направлению миротворческих сил в Украину.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готовы отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого требуется согласование с Соединенными Штатами Америки.

Издание Bloomberg сообщало, что около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину.