23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18
Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину - посол Джелял

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Турция рассматривает возможность отправки своих военных в Украину как стабилизирующий фактор и гарантию неповторения агрессии рф. Посол Украины в Турции Нариман Джелял подтвердил готовность Турции присоединиться к разминированию Черного моря и принимать переговорные делегации.

Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину - посол Джелял

Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину как фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии рф в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, может ли Турция присоединиться к странам, предоставляющим Украине гарантии безопасности, Джелял ответил: "Несомненно. Я вчера имел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. У нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря".

Также Джелял сообщил, что обсудил с министром обороны гражданское разминирование.

Турецкая сторона одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии РФ в случае заключения мирного соглашения

- заявил Джелял.

Эрдоган напомнил Путину об Украине: Турция требует справедливого мира20.08.25, 17:10 • 4695 просмотров

На вопрос, есть ли надежда, что сохранится роль Турции как переговорной площадки, Джелял ответил: "Такая надежда есть".

Джелял считает, что Турция до сих пор остается одной из лучших площадок для будущих переговоров на уровне делегаций, на уровне лидеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно повторяет, что он лично и его страна готовы помочь нам, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Турция продемонстрировала свою позицию в поддержку нашей страны. Мы можем ей доверять в этом процессе и во всех других

- рассказал Джелял.

Посол отметил, что Турция готова принимать переговорные делегации и лидеров Украины и РФ.

Вопрос в том, что сейчас этот процесс немного усложняется из-за активного участия других международных партнеров. Поэтому, как будет выглядеть дальнейший процесс достижения мира, мы узнаем в ближайшие дни. Однако могу заверить, что Турция готова принимать переговорные делегации, лидеров стран. Решение, конечно, и за нашей страной, нашим руководством и за нашими партнерами

- заявил Джелял.

Глава Военного комитета НАТО о размещении контингента в Украине: не обсуждали это в Альянсе23.08.25, 11:42 • 2450 просмотров

Дополнение

Hurriyet со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщало, что сначала между россией и Украиной должно быть установлено прекращение огня. А затем – создание рамочной программы по направлению миротворческих сил в Украину.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готовы отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого требуется согласование с Соединенными Штатами Америки.

Издание Bloomberg сообщало, что около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину.

Анна Мурашко

